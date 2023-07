WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kinrooi vandaag

Metselaar (29) deelt klappen uit na lichte aanrijding: “Is er geen andere optie dan een werkstraf?”

Een metselaar uit Maaseik maakte zich in februari schuldig aan verkeersagressie na een lichte aanrijding in Dilsen-Stokkem. Hij sloeg het raam van de wagen die bij het verkeersongeval betrokken was stuk en sloeg de tegenpartij in het gezicht. “Ik wilde alleen maar met hem praten,” hield A. zelf vol. Maar daar oordeelt de strafrechter nu anders over.