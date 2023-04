WEER. Bewolkt in Kinrooi vanochtend

VROUWENVOETBAL Super League Fel gehavend KRC Genk Ladies verliest voor het eerst in PO1. “Om tegen Anderlecht te winnen moet je de kansen benutten”

KRC Genk Ladies, zonder Martin, Vanaenrode en Vanzeir, leed tegen leider Anderlecht een eerste nederlaag in PO1. De Genkies toonden in de eerste helft te veel respect voor de leider en slikten twee doelpunten. Op slag van rust miste Joy Kersten de aansluiting vanop de strafschopstip. In de tweede helft ging Genk wel voluit hun kans en drong Anderlecht achteruit. Lisa Petry kon terecht milderen, maar Sara Wijnants deed met een omgezette elfmeter de deur dicht.