Vrouw gewond na aanrijding op driewieler

Beton maakt plaats voor groen (en blauw) in Hasselt: “Nieuwe kanaalkom brengt water terug naar de inwoners”

“De kroon op de werken die we al sinds 2005 planden.” Grote woorden werden niet gespaard bij de voorstelling van de vernieuwde kop van de Kanaalkom. Maar het resultaat mag dan ook gezien worden. De betonnen parking van weleer is nu een groene ontmoetingsplaats, pal tussen Quartier Bleu en het historische stadscentrum. “Hasselt is een stad aan het water en dat hebben we tot nu te weinig uitgespeeld”, vindt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Tijd om ons even te tonen hoe daar nu verandering in gebracht werd.