Voor het eerst in zeven jaar opnieuw priester uit Limburg

Voordat hij priester werd, was Geert Narinx (30), oorspronkelijk geboren te Kinrooi, diaken in Scherpenheuvel. Daar is hij een bekende figuur, want hij is niet alleen een inwoner van de gemeente, hij is ook prominent aanwezig bij de religieuze activiteiten. Op zondag 10 juli werd hij tot priester gewijd voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Samen met Anthony Jude Okafor, Kevin Pluym en Jan Van Achter werd hij gewijd door Kardinaal Jozef De Kesel. De viering vond plaats rond 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.