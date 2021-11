VERMIST. Heb jij Lucien Westhof (74) uit Kinrooi gezien?

Bree Een blik op het vernieuwde filiaal van Bristol

Dit weekend opent Bristol in Bree de deuren van het vernieuwde filiaal. De winkel in de Toleikstraat van maar liefst 748m² wordt de thuisbasis van merken als Levi’s, Skechers, Lee Cooper en Excellent by Bristol. In het filiaal gaan 2 werknemers en 7 jobstudenten aan de slag. Wij namen alvast een kijkje.

19 november