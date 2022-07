Verdachte opgepakt na twee verdachte overlijdens in Kinrooi: slachtoffers werden met geweld om het leven gebracht

Hasselt Workshops, drankjes en livemuziek: ‘BAROUSEL’ zorgt dit weekend voor sfeer in Runkst

Hasselaren die dit weekend vooral van een gezellige sfeer in de openlucht willen genieten, kunnen terecht in Runkst voor ‘BAROUSEL’. Op het Vredespark is daar iedereen welkom voor een drankje, een gezellige babbel, een spel én muzikale optredens.

1 juli