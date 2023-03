Veertiger slaat moeder met de vuist en probeert haar te wurgen: “hij was zelf verschoten toen hij de foto’s zag”

R.(47) daagde zelf niet op voor de strafrechtbank in Tongeren. De aanklager beschreef de agressie van de veertiger, die op tweede kerstdag zijn moeder zwaar aanpakte in haar woning in Kinrooi. Het slachtoffer vluchtte weg uit de woning en belde zelf naar de politie. “Ze troffen het slachtoffer met een bebloed gezicht aan. Na een discussie over het eten had haar dronken zoon had haar met de gebalde vuist in het gezicht geslagen. Hij draaide ook een trui dicht rond haar hals tot ze geen lucht meer kreeg en duwde haar tegen de kast.”