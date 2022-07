Unieke wandeling door Maasdorpen zet Vinkenbierverhaal in de spotlight

Op basis van een aloud recept werd het Vinkenbier – en vervolgens de Maaslenjer Tripel – gerealiseerd. Maar hoe kwam dit Vinkenbier tot stand? En waarom juist in Geistingen? De nieuwe Vinkenbierwandeling neemt jou mee in de geschiedenis van het Vinkenbier.

Extra dimensie

Voorzitter van Geistinger Vinkenbier vzw, Jean Smeets, merkt op dat de wandeling vorig jaar in samenwerking met Visit Kinrooi al werd voorgesteld. “We merkten toen al snel dat ons huiswerk nog niet volledig af was en er nog een extra dimensie ontbrak. Die hebben we vandaag toegevoegd in de vorm van vier grote informatieborden. De route is intussen 10 kilometer lang, leidt de gast langs de mooiste plekjes en vertelt de eeuwenoude geschiedenis van het Vinkenbier. Afsluitend of tijdens het traject kan je bij de verschillende horecazaken genieten van een van onze biertjes.”