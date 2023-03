Uitspraak in ‘weerzinwekkende’ misbruikzaak oppaskinderen

Genk Shikari wil met cultuurka­ra­vaan jonge Genkenaren in contact brengen met kunst: “Schrijven, schilderen of vloggen, de jongeren mogen zelf kiezen”

Jonge Genkenaren in contact brengen met creativiteit, kunst, cultuur en gemeenschapsvorming: dat is het doel van de cultuurkaravaan van stichting Shikari. “We werken nu aan een project in Sledderlo, maar willen we ook afzakken naar andere wijken in Genk. Daarna misschien zelfs in de rest van de wereld.”