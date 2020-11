Twintiger overleeft woningbrand niet

Lommel ‘Galerij’ en ‘Kleine zaal’ als troef van vernieuwde Adelberg

29 oktober Zestien maanden nadat de verbouwingen aan De Adelberg van start gingen, is het cultuurcentrum volledig in een nieuw jasje gestoken. Zowel de gloednieuwe ‘Kleine zaal’ als de open ‘Galerij’ springen meteen in het oog. Ook de Cultuurbar zal in de toekomst een extra troef worden. Met deze vernieuwingen wil De Adelberg nog meer een warme ontmoetingsplek zijn in Lommel.