Tweede dode na zware botsing in Kinrooi: ook bestuurder (80) overleden

Zaterdag kwam het tot een aanrijding aan de Breeërsteenweg tussen twee persoonswagens. Eén passagier overleed ter plekke. Twee anderen – die in dezelfde auto zaten als haar – werden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand was op dat moment kritiek. “Woensdag is de bestuurder (een 80-jarige man, red.) helaas komen te overlijden”, vertelt burgemeester van Kinrooi Jo Brouns (CD&V). “De toestand van de passagier die nog in het ziekenhuis verblijft, is nog steeds kritiek. Het is heel tragisch.”