Twee verdachte overlijdens in Kinrooi: slachtoffers werden met geweld om het leven gebracht

Maaseik “Zussen Harlindis en Relindis brachten kunst én cultuur naar het Maasland”: Nog hele zomer heuse kunstroute in Maaseik met ommegang in september

In het pittoreske Aldeneik bij Maaseik stichtten de heilige zussen Harlindis en Relindis in de 8ste eeuw één van de eerste kloosters in de lage landen. Sinds 1388 worden de zussen gevierd met een ommegang waarbij hun relieken worden getoond. Ook dit jaar dus, maar in een moderner jasje met een kunstroute door de stad. “De dames blijven ons tot op vandaag inspireren”, zegt curator Wim Segers uit Maaseik die ons rondleidde.

10 juli