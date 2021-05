Tachtigjarige dame uit Kinrooi komt om bij zware botsing op Breeërsteenweg

Maasmechelen Zero Zero wordt grootste terras van Maasmeche­len: “Klanten zijn voor anderhalf uur welkom, zodat iedereen een kans krijgt”

4 mei Grand Café Zero Zero maakt zich klaar om zaterdag de deuren te openen. Figuurlijk dan, want het zal met een terras moeten en dat wordt meteen de grootste van vrijwel het hele Maasland. “Bij goed weer kunnen we 240 mensen in één keer bedienen”, zegt uitbater Engin, die in één ruk Shopping Center M2 bedankt voor het openstellen van het plein.