Een blok speed in de diepvries en nog wat restjes in de oven: mama laat drugs rondslinge­ren in huis waar ze woont met haar dochter (6) en zoon (14)

“Ze heeft ze haar kinderen in gevaar gebracht.” Dat klonk in het vonnis waarbij een 41-jarige moeder van twee minderjarige kinderen uit Oudsbergen veroordeeld werd tot een stevige celstraf. In haar diepvries, oven en garage lag ‘open en bloot’ heel wat speed. Volgens de strafrechter verkocht de vrouw de drugs ook. “Een vriend heeft die speed in mijn diepvries gelegd.”