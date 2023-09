HUIZEN­JACHT. Kinrooi, waar je geniet van een dorpsmenta­li­teit midden in het groen: “Voor 300.000 euro vind je hier al een leuke gezinswo­ning”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Kinrooi: “Mensen die hier zijn opgegroeid kiezen er vaak voor om te blijven”, vertelt vastgoedmakelaar Claudia Aendekerk van Aendekerk Immo.