Arenal van ex-profvoet­bal­ler Tom De Sutter neemt sportclub Kim Clijsters in Bree over

De eigenaar van KC Sports & Health Club, de tennis- en padelclub van Kim Clijsters in Bree, heeft een akkoord bereikt met Arenal over de exploitatie van de club. Arenal is een groep van sportclubs onder leiding van ex-profvoetballer Tom De Sutter. Met de overname verstevigen zij hun positie als grootste padel-speler in het land.