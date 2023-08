Vriendelij­ke tachtiger geeft man (32) lift maar wordt even daarna uit auto gegooid: “Hij was boos dat lief bij z'n kameraad zat”

Een 32-jarige jonge vader riskeert een strenge celstraf omdat hij in mei een gewelddadige carjacking pleegde. Een vriendelijke bejaarde man (83), die de dertiger nietsvermoedend een lift had aangeboden na een gesprek in de supermarkt, kwam zwaar bedrogen uit. “Hij heeft zijn slachtoffer zeer specifiek uitgekozen”, klonk het voor de strafrechtbank half juli. De man kent vandaag zijn straf.