Straffen tot acht jaar gevorderd in zaak rond drugslabo’s

Oudsbergen Oudsbergen zet verder in op jeugdhulp voor gezinnen

Oudsbergen zet verder in op jeugdhulp voor gezinnen met het samenwerkingsverband ‘De Plan-Trekkers’. Het doel is om sneller en beter in te spelen op vragen vanuit gezinnen door de verschillende hulpverleningsorganisaties meer en beter te laten samenwerken. “We willen continue hulpverlening aanbieden voor gezinnen die hun eerste kindje verwachten tot gezinnen met kinderen tot 25 jaar”, zegt Kurt Plessers (CD&V), schepen van welzijn. “Vandaag is er al een groot hulpverleningsaanbod, maar voor gezinnen is het niet altijd even eenvoudig om door de bomen het bos te zien. Met dit samenwerkingsband reiken we gezinscoaches aan die hulpvragen vanuit het standpunt van gezinnen bekijken. Ze leiden gezinnen naar de juiste dienst toe en stimuleren samenwerking tussen de verschillende diensten.” Voor Oudsbergen zijn er geen kosten verbonden aan deze samenwerking.

30 maart