Staking bij stelplaats De Lijn in Kinrooi gaat verder, ook stelplaats Lanaken legt het werk neer

Kinrooi/LanakenEr is nog steeds hinder op verschillende buslijnen in Limburg. De vakorganisaties legden vrijdagmorgen het werk neer in de stelplaatsen van Kinrooi en Lanaken, zo meldt een woordvoerster van De Lijn. De staking is een initiatief van de werknemers zelf, nadat de vakbonden opriepen om niet te staken, aldus het ACV.

Donderdag brak een spontane vakbondsactie uit in de stelplaats van Kinrooi. Na overleg tussen de directie en de vakbondsorganisaties werden er afspraken gemaakt om de werkdruk te verlichten. Die is er gekomen door een tijdelijk personeelstekort. Men verwachtte dat het busverkeer in Limburg vanaf vandaag opnieuw normaal zou verlopen, maar dat is dus niet het geval.

“We hebben een tekst waarop we verder kunnen werken. Dat vraagt even tijd om bepaalde zaken te bekijken, ook voor de directie. Ik denk dat we wel in de goede richting zitten”, zegt Geert Witterzeel van ACV. “De tekst is donderdag verspreid met de oproep om niet te staken, net omdat sommige dossiers even tijd nodig hebben.” De staking van vandaag, vrijdag, is er dus eentje op initiatief van de werknemers zelf. “De frustraties en het ongenoegen spelen allemaal mee. Dat is geen goed signaal, en daar moet De Lijn ook eens over nadenken”, geeft Geert Witterzeel mee.

Vakbonden en directie zijn momenteel aan het onderhandelen voor de stelplaats in Lanaken. “We roepen op dat het sociaal overleg bij De Lijn op alle echelons veel beter moet zijn, en dat de onderhandelingen op een volwassen manier moeten gebeuren”, besluit Witterzeel. Reizigers kunnen intussen de routeplanner gebruiken om na te kijken of hun rit uitrijdt of niet. Die vind je op de website van De Lijn of in de app.

