Rock-’n-roll zonder flauwekul: Southside Johnny speelt al jaren voor hardwerkende mensen

Kunstwerk aan kanaal symboli­seert oppompen miljoenen liters water in Eisden: “Voorsmaak­je voor ‘Kunst aan de Maas’ in 2024"

Wie langs het kanaal in Eisden passeert, merkt vijf grote sculpturen op die een link hebben met water: een petfles, een watertoren, of een waterkruik. Het maakt deel uit van kunstproject Kunst aan de Maas en is nog maar een voorproefje voor wat er in 2024 - dan wél langs de Maas - komen moet. “Het staat symbool voor waterschaarste waar we vaker mee te maken krijgen, ondanks dat men hier pal tegenover jaarlijks miljoenen liters waters wegpompt”, zegt Tim Roerig, coördinator bij Z33 die het project begeleiden samen met RLKM.