Rennende wolf gespot in woonwijk Weert

Maasmechel­se maakt kortfilm over seksuele intimida­tie: “De rol van de omstaander is vaak cruciaal”

Bystander: zo heet de kortfilm die Michelle Paas (26) uit Maasmechelen momenteel voorbereidt. De Maasmechelse zit in haar Masterjaar aan het RITCS in Brussel en heeft nu een oproep gedaan om via crowdfunding geld in te zamelen om het grootse project te doen slagen. “Straf hoeveel vrouwen rondom mij te maken hebben gekregen met seksuele intimidatie", zegt ze.