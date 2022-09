Prijzen voor huizen en appartementen in Kinrooi dalen

Genk Hoe kunnen we energie besparen in een (nieuwbouw)huis? Om dat te weten, bouwen in ze Genk ‘testwonin­gen’

Actueler kan niet: bij EnergyVille in Waterschei (Genk) bouwen ze momenteel twee testwoningen, waar nagegaan wordt hoe we het best duurzaam met energie kunnen omgaan – van verbeterde warmtepompen tot ventilatiesystemen. “Hier worden de oplossingen van morgen uitgetest”, stelt Jo Brouns, minister van Innovatie.

