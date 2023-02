Peuter (3) ontsnapt uit crèche en wordt op straat gevonden: ‘We zijn enorm geschrokken’

Afgelopen maandagochtend is een peuter weggelopen van kinderdagverblijf Happy Kids in Weert. Een wijkbewoonster trof het jongetje tijdens het uitlaten van de hond aan op de Sint Jozefslaan en schakelde de hulpdiensten in. Acht minuten na zijn ontsnapping was het kind weer terecht, maar de schrik zat er goed in bij het kinderdagverblijf. ,,Het was vreselijk.’’

Om 11:05 publiceerde de meldkamer van de politie een Burgernet-bericht na de melding van de wijkbewoonster. Zij had het jongetje alleen over straat zien lopen tijdens het uitlaten van haar hond. Het bericht moest er voor zorgen dat de ouders van het kind zo snel mogelijk bereikt werden.

Ondertussen had men bij het kinderdagverblijf ook door dat het kind verdwenen was. ,,We zijn enorm geschrokken’’, vertelt Lisette van Vugt. Ze is werkzaam bij opvangkoepel Humankind, waar Happy Kids deel van uitmaakt. ,,Een collega miste het kind, waarna er gelijk alarm geslagen werd. We zijn direct in het gebouw en op de fiets in de omgeving gaan zoeken.’’ De spanning duurde niet lang. ,,Binnen acht minuten was het kind weer terug. Dat was heel fijn.’’

Veiligheid en nazorg

De peuter is volgens Van Vugt waarschijnlijk tijdens het buitenspelen weggelopen via een poortje in een hek dat gedeeld wordt met de naastgelegen school. ,,Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Kinderen zijn nooit alleen buiten en we hebben poortjes en een omheining. Maar de peuter is toch weggelopen.’’

Het kinderdagverblijf bekijkt nu hoe ze een soortgelijk incident in de toekomst kunnen voorkomen. ,,We zijn in gesprek met de naastgelegen school en we gaan de veiligheid van het plein nogmaals bekijken.’’ Daarnaast is er direct contact met de ouder en de betrokken medewerker geweest, zegt Van Vugt. ,,De nazorg loopt nog.’’

En met de kleine hoofdrolspeler is het volgens Van Vugt fortuinlijk afgelopen. ,,Het gaat gelukkig goed met de kleine ontdekkingsreiziger.’’