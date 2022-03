Opvoeder (52) veroordeeld tot vier jaar cel voor uithaal met glas in gezicht van ex

Een hoog oplopende ruzie tussen de vijftiger en zijn ex liep op 28 oktober 2019 in de keuken van de woning van de vrouw in Kinrooi fout af. D. (52) kon de relatiebreuk die zijn partner had voorgesteld niet verkroppen en had net in haar privé-mails ontdekt dat de vrouw gevoelens had voor een collega. “Hij is volledig door het lint gegaan,” beschreef de openbaar aanklager de feiten tijdens de behandeling van de zaak . “Hij heeft een glas stuk geslagen en in haar gezicht gestoken, waardoor ze een diepe snee opliep in de kin, die met negen hechtingen moest gehecht worden. Na de uithaal heeft hij haar verder bedreigd met het glas. Zij heeft dan gezegd dat ze alles wilde doen als hij haar naar het ziekenhuis zou brengen met een verzonnen verhaal. Daar heeft ze een ambulancier kunnen aanspreken.” Ze vorderde een celstraf van vier jaar voor de vijftiger.