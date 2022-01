Ontwortelde bomen, tiental daken beschadigd, vliegende trampoline: valwind houdt lelijk huis in Maaseik en Kinrooi

Kinrooi/MaaseikDe felle onweersbui die zondagavond over ons land raasde, heeft in Kinrooi en Maaseik voor schade gezorgd. Aan de Weertersteenweg ontstond een soort valwind waardoor op minstens 10 adressen een pak dakpannen wegwaaiden. Ook meerdere bomen gingen tegen de vlakte.

Volgens burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi gaat het over een soort valwind. “Het lijkt alsof die valwind echt een streep heeft getrokken doorheen de gemeente. Dat begon in Maaseik via Neeroeteren en liep zo in de richting van Ophoven.”

“Aan de Weertersteenweg is een dikke eik omgewaaid en op de voortuin van omwonenden terecht gekomen. Op zeker vijftien adressen zijn dakpannen gaan vliegen en is de brandweer druk in de weer.” Bij één woning zou ook de achterzijde van de woonst beschadigd zijn aan het dak en regende het binnen in de badkamer.

Ook aan de Venlosesteenweg vielen meerdere bomen om. Daar kwam een deel van een boom terecht in de tuin van frituur Bij Den Toren, waardoor ze noodgedwongen de deuren van hun zaak sloten. Nog in Ophoven is een trampoline gaan vliegen en kwam op de wagen van de buren terecht.

In Maaseik is er gelijkaardige schade aan veel daken waarbij kantpannen gingen vliegen.

Volledig scherm De dakpannen liggen verspreid in de tuin. © RV

Volledig scherm Een poort is gaan vliegen en ligt in de tuin. © RV