Neef en nicht met geweld om het leven gebracht in Kinrooi: ex-man (56) van vrouwelijk slachtoffer in Eindhoven opgepakt

KinrooiIn de Congostraat in het Limburgse Geistingen, deelgemeente van Kinrooi, zijn dinsdagnacht twee lichamen gevonden. Volgens het parket gaat het om verdachte overlijdens. Intussen is de ex-man (56) van het vrouwelijk slachtoffer opgepakt, deze voormiddag in Eindhoven.

In Geistingen, een piepklein dorpje in het Oosten van Limburg aan de Nederlandse grens, liep afgelopen nacht om 3 uur een melding binnen bij de politie. Buurtbewoners hoorden geluid en gebonk vanuit een woning in de Congostraat. Toen de politiediensten toekwamen op de gelijkvloers van een appartementsblok in de straat, zagen ze hoe een man en een vrouw tussen de dertig en veertig jaar oud in het appartement met geweld om het leven gekomen zijn.

Later bleek dat de vrouw en de man neef en nicht van elkaar zijn. Ze zouden van Nederlandse afkomst zijn. Dat laatste blijkt ook uit de verschillende wagens met Nederlandse nummerplaat die ‘s middags stopten aan de plaats delict. Dat ging vaak gepaard met hevig verdriet en bijzonder veel emoties.

56-jarige gearresteerd

“Rond 9.30uur trof Politie CARMA in de woning de levenloze lichamen van één man en één vrouw aan”, laat het Limburgs Parket weten. “Politie CARMA, het gerechtelijk labo en de wetsgeneesheer gingen ter plaatse. In verband met de feiten werd een 56-jarige verdachte man gearresteerd in Nederland. Parket Limburg vorderde een onderzoeksrechter voor moord. Het verder onderzoek zal door de FGP Limburg gevoerd worden.”

Beide lichamen zijn intussen weggebracht naar het labo. Mogelijk situeert het drama zich in de familiale sfeer. De verdachte werd volgens verschillende opgepakt in Eindhoven. Alles wijst naar de ex-man van het vrouwelijke slachtoffer, die haar al een tijdje lastig viel.

De mensen waren niet echt gekend bij de buurtbewoners. De verslagenheid is groot in het anders zo rustige grensdorpje. De buurt is geschokt, maar kon ons nog niet meer vertellen. In het appartement zou enkel de vrouw wonen, samen met haar kind dat op het moment van de feiten niet aanwezig was. Haar neef zou tijdelijk bij haar ingetrokken zijn om de vrouw te beschermen van haar ex-man.

