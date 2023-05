Motorrijder en fietser knallen op elkaar in Kinrooi

Dieven breken in bij tiental bedrijven aan ‘Corda Campus’ in Hasselt

Afgelopen nacht werd er bij verschillende bedrijven in het kantoorgebouw ‘Corda Campus’ in Hasselt ingebroken. Dat bevestigt de politie van zone Limburg Regio Hoofdstad. Momenteel is het nog niet duidelijk wat de schade is. De politie is een onderzoek gestart.