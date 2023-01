Middelgrote gemeenten willen 65.000 woningen bouwen

De gemeenten kondigen hun plannen aan via het samenwerkingsverband M50. Donderdag bieden M50 en de 25 betrokken wethouders die aan bij woonminister Hugo de Jonge. ,,Middelgrote gemeenten kunnen bouwen in hartje centrum, zonder grote transformaties of infrastructurele ontwikkeling. Dat drukt de kosten en brengt de vaart erin”, zo legt burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt uit. Hij is voorzitter van M50.

Sneller en goedkoper

Doordat projecten in deze gemeenten kleiner zijn, zijn ze volgens de organisatie vaak juist sneller te realiseren. De grond is er goedkoper en plekken voor toekomstige nieuwbouwwijken zijn minder volgebouwd dan in grotere steden het geval is. Een voorbeeld is de wijk Veghels Buiten in de gemeente Meierijstad. De gemeente is daar eigenaar van de grond. Daardoor kan er een stuk sneller en goedkoper worden gebouwd. Veel grotere gemeenten zijn volgens een woordvoerder van M50 zelf geen grondeigenaar.