Meer dan 900.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Kinrooi raakten jullie het meest in 2022: van een valwind tot een nieuwe burgemeester

Het jaar begon voor Kinrooi met heel wat ravage door een valwind. Op verschillende adressen waaiden de dakpannen weg en er gingen ook meerdere bomen tegen de vlakte. “Het lijkt alsof die valwind echt een streep heeft getrokken doorheen de gemeente. Dat begon in Maaseik via Neeroeteren en liep zo in de richting van Ophoven”, liet toenmalig burgemeester Jo Brouns (CD&V) weten.

Dat was niet de enige ravage waar de gemeente mee te kampen kreeg afgelopen jaar, want in augustus was er asbestgevaar door een brand in een varkensboerderij. De brand veroorzaakte ernstige rookontwikkeling richting de grens met Maaseik. Bij aankomst van de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg sloegen de vlammen al uit het dak van de stal.

Nieuwe burgemeester

Kinrooi kent na bijna 20 jaar een burgemeester met een andere naam dan ‘Brouns’. Nu Jo Brouns (CD&V) Vlaams minister geworden is en zijn vader Hubert rechtstreeks opvolgde als burgemeester, wordt de sjerp voortaan gedragen door partijgenoot Wim Rutten uit het landelijke Kessenich. “Vader en zoon Brouns hebben straf werk geleverd, dus heb grote schoenen te vullen”, zei de bescheiden Rutten.

Wim Rutten is al schepen sinds 2001, maar werd plots burgemeester.

Afscheid van neef en nicht

Afgelopen jaar vond er een drama plaats in het Limburgse Geistingen (Kinrooi). In juli zijn Marly S. (35) en haar neef omgebracht door de 56-jarige Eric V. Volgens de omgeving viel de man zijn ex-vriendin al eerder lastig, nadat hun relatie op de klippen liep. Dat heeft ze uiteindelijk bekocht met haar leven. Ook haar neef, een Nederlandse dertiger, moest de passage van Eric V. met zijn leven bekopen. “Haar neef bleef een tijdje bij Marly om haar te beschermen tegen Eric”, klonk het in de omgeving. “Hij kon niet verkroppen dat ze niet meer samen waren en nam waarschijnlijk wraak.”

Later werd er een inzamelactie georganiseerd voor de uitvaart van Marly. “Achteraf denk je altijd anders, maar een jonge mama van 35 jaar zou zich niet druk moeten hoeven te maken of ze wel of geen uitvaartverzekering heeft. Marly had dat helaas niet”, liet haar broer Tony weten. De familie wil het spaargeld dat Marly had liever integraal in een fonds steken zodat haar dochtertje van 8 jaar dat kan hebben. “We geven dat geld het liever aan haar dochtertje. Mochten we het ingezamelde bedrag niet helemaal nodig hebben, dan wil ik het gebruiken voor een stichting die er alles aan zal doen om stalking tegen te gaan, te voorkomen en eventuele nabestaanden te helpen in de begeleiding en ondersteuning”, voegt broer Tony nog toe.

Nieuwe priester

Afsluiten doen we met de eerste Limburgse priester in zeven jaar. Kinrooienaar Geert Narinx (30) werd op zondag 10 juli tot priester gewijd. Dat is de eerste keer in zeven jaar dat er nog eens een priester uit Limburg komt.

Priesterwijding Geert Narinx, Sint-Romboutskathedraal Mechelen, 10 juli 2022

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

