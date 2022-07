Kinrooi zoekt standhouders voor rommelmarkt en braderie

Oudsbergen IN BEELD: Ontsnapte serval komt tot rust in Natuurhulp­cen­trum

De afgelopen dagen zette een serval de boel op stelten in Oost-Vlaanderen.Het dier werd gespot in het bijzijn van een jong in Wondelgem en enkele uren later aan de andere kant van Gent in Ledeberg. Uiteindelijk werd het gevangen en vandaag komt het beestje tot rust in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

25 juli