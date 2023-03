Kinrooi telt vandaag 13 laadpalen en dat moeten er veel meer worden

HLN Shop Een grote batterij moet je minder snel vervangen: zo kies je een e-bike op jouw maat

De e-bike is hét ideale vervoermiddel voor velen: met een elektrische fiets omzeil je immers hoge brandstofprijzen enerzijds en overbrug je vlot lange afstanden anderzijds. Zo'n toestel is bovendien maar liefst 50 keer minder belastend voor het milieu dan een auto. Maar hoe pik je jouw ultieme exemplaar uit het erg ruime aanbod? HLN Shop helpt je - letterlijk en figuurlijk - op weg in vier handige punten.