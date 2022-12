Kessenich met unieke ‘mottetoren’ als eye-catcher wordt in ere hersteld

KinrooiDe Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Kinrooi starten in de dorpskern van Kessenich met de werken uit het Landinrichtingsplan ‘Kessenich in Zich(t)’. Het Maasdorp krijgt zo een heuse metamorfose met vergroening, het verbeteren van wandelpaden maar vooral het opsmukken van enkele historische elementen zoals de eeuwenoude motte. “Het wordt de blikvanger van het dorp”, klinkt het bij de VLM.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in Kessenich met enkele dorpsambassadeurs samen om plannen uit te stippelen voor de toekomst van hun dorpskern. Regelmatig overleg en communicatiemomenten, leidde tot een visie waarbij groen en authenticiteit centraal staan voor Kessenich. De link met de Maas en het RivierPark Maasvallei waarvan Kessenich vandaag al een toegangsdorp is, kreeg daarbij de nodige aandacht.

Zo gaat er specifieke aandacht naar de motte, de heuvel die resteert uit de middeleeuwen. Op de heuvel stond een mottetoren en restanten zijn er nog een beetje zichtbaar van. “Het wordt de blikvanger van het dorp”, klinkt het.

“We stabiliseren en consolideren dit bijzonder stuk erfgoed. Een nieuwe toegangstrap leidt er binnenkort naar boven, waar een kunstwerk herinnert aan de oude donjon, een burchttoren, die er ooit stond. Informatie over waarom de motte en de donjon er ooit werden opgetrokken, vind je dan via infoborden en de Erfgoedapp.” De motte is één van de enige in zijn soort in Limburg.

De Gaard

Voor de ambassadeurs stond een open zicht op de motte en meer groen bovenaan het wensenlijstje. “Daarvoor richten we het park De Gaard en een stuk ongebruikte gemeentegrond opnieuw in. Er komt hier plaats voor ontmoeting en spel door de aanleg van een speelterrein, een petanqueveld en banken. De Gaard wordt afgesloten en zo een onthaalpark voor de recreatieve wandelaar en fietser. De bergplaats ontharden we gedeeltelijk, het kerkhof vergroenen we, net als enkele pleintjes in het dorp. Het nieuwe groen vormt zo een de link tussen de leuke plekjes van het dorp.”

Volledig scherm De constructie op de heuvel zal een knipoog zijn naar de gewezen mottetoren. © RV

De trage wegen in het dorp worden verder uitgebouwd en er wordt een veilige en directe verbinding naar het Vijverbroek aangelegd via het pad aan de Willibrordusput. “Dat pad wordt de ‘Bloomertpad’. En ook het padje aan de Willibrordusput wordt verbeterd. De put zelf zal ook vernieuwd worden en verwerkt in de nabijgelegen vijver.”

De Gaard wordt al van bij het begin van de werken afgesloten

De totale investering bedraagt 1,5 miljoen euro. Een onderdeel van de totale investering is de restauratie van de historische motruïne van Kessenich voor zo'n 565.658 euro betaald met subsidie van het Departement Onroerend Erfgoed. De gemeente neemt in totaal 430.779 euro voor haar rekening.

