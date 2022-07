Inzamelactie na moord op Marly: “Het spaargeld zou voor haar dochtertje moeten zijn, niet voor de uitvaart”

Kinrooi Neef en nicht met geweld om het leven gebracht in Kinrooi: ex-man (56) van vrouwelijk slachtof­fer in Eindhoven opgepakt

In de Congostraat in het Limburgse Geistingen, deelgemeente van Kinrooi, zijn dinsdagnacht twee lichamen gevonden. Volgens het parket gaat het om verdachte overlijdens. Intussen is de ex-man (56) van het vrouwelijk slachtoffer Marly S. opgepakt, deze voormiddag in Eindhoven.

12 juli