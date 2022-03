Inwoners van Kinrooi kunnen aan een verlaagd tarief oordoppen op maat laten maken

Lommel Mogelijk roetneer­slag na afvalbrand op Maatheide

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er op Maatheide in Lommel een afvalbrand plaats bij de firma Berkmans. Brandweer Noord-Limburg had het vuur vrijwel meteen onder controle, maar was nog tot diep in de nacht aan de slag om alles te blussen.

20 maart