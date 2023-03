Indoor speelparadijs in Weert ontruimd, mogelijk een gaslek

RECONSTRUC­TIE. Het vastgelo­pen onderzoek, meerdere verdachten, immens verdriet en een docureeks over Elke Wevers: “Ik blijf haar zoeken, al wordt het m’n dood”

“Iémand weet waar Elke is, dat kan niet anders.” Meer dan 12 jaar geleden verdween zijn dochter en tot op vandaag bijt vader René Wevers uit Neeroeteren zich vast in het dossier. Onvermoeibaar, gesteund door topadvocaat Jef Vermassen en sinds 2016 al door privédetective Ben Zuidema. Er komt zelfs een docureeks over de verdwijning van de jonge vrouw. Waarom werd de zaak een ‘cold case’? Wie was allemaal verdacht? En op welk spoor aast Zuidema, die de mama van Elke op haar sterfbed beloofde te blíjven zoeken? Een reconstructie.