‘Het geheugen van Kinrooi’ van Hubert Van Eygen naar aanleiding van 50 jaar Kinrooi

Lommel Vrouwen in WOII staan centraal bij nieuwe openlucht­ten­toon­stel­ling aan Huis Over Grenzen

In augustus opent Huis Over Grenzen - een jeugd- en ontmoetingscentrum in Lommel, België - een nieuwe openluchttentoonstelling onder de titel “Women@War”. Gelegen naast de grootste Duitse oorlogsbegraafplaats uit de Tweede Wereldoorlog in West-Europa en aangesloten op het uitgebreide fietsroutenetwerk van Limburg, verbindt deze plek het verleden met het heden.

5 juli