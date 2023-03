Hennepkwekerij opgerold in Kelpen-Oler, politie arresteert een man na achtervolging

Arts-specialist die met injectie­spuit naast bed liefdesri­va­le stond: “Ik had moeten accepteren dat het over was, maar heb dat niet gedaan”

Tot tweemaal toe drong een arts-specialist (46) uit Pelt in mei 2019 met een kap over het hoofd, handschoenen en mondmasker binnen in de woning van haar liefdesrivale in Rekem. Volgens de aanklager met de intentie om haar slachtoffer te doden. De dokter zelf betwistte dat. “Ik had de doek met ether en de spuit vast en wilde haar zo overtuigen om te praten.” De arts kon tijdens het 1,5 uur durend verhoor haar tranen niet bedwingen. Maar ook het slachtoffer kwam aan het woord.