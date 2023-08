Drugs en wapen aangetrof­fen bij huiszoe­king in Kinrooi

De lokale politie van zone CARMA heeft woensdagavond in het kader van een lopend onderzoek naar handel in drugs, een huiszoeking gedaan in een woning in Kinrooi. Daarbij werd cannabis, cocaïne, verpakkingsmateriaal, cash geld en een wapen aangetroffen.