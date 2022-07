Geberit Beachvolleybal Tour op strand De Steenberg

Lommel 17 procent van Limburgse gezinnen doet beroep op sociaal tarief bij hoge energie­prij­zen

De hoge energieprijzen zorgen voor een flinke stijging van de energieschuld bij gezinnen. De enige reden dat deze stijging niet groter is, is dankzij de belangrijke bescherming door het sociaal tarief. In Limburg doen 17,2 procent van de gezinnen een beroep op dit verlaagde wettelijke tarief. Procentueel heeft Limburg het meest aantal rechthebbenden van alle Vlaamse provincies. “Het sociaal tarief geldt tot na de winter. En als het van ons afhangt, verlengen we het sociaal tarief zolang als nodig. Uit studies blijkt immers dat de maatregel erg effectief is in de strijd tegen groeiende ongelijkheid. Zeker ook in onze provincie”, zegt Lommels Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit).

