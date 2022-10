Fietsster (65) gewond in Kinrooi

Hechtel-Eksel / Lommel Hech­tel-Ek­sel en Lommel stimuleren welzijn op school met scheurka­len­der

Tijdens de week van de geestelijke gezondheidszorg lanceren Hechtel-Eksel en Lommel een scheurkalender met leuke opdrachtjes voor kinderen uit de lagere school. Iedereen zit wel eens wat minder in zijn vel. Net op zo’n moment is het belangrijk om naar elkaars gevoelens te peilen en het mentaal welzijn te verhogen. Dat is zowel de focus bij ‘Emotikan’ in Hechtel-Eksel als bij ‘Warme William’ in Lommel.

4 oktober