Enige stembureau in Limburgse Thorn moeilijk bereikbaar vanwege rioolwerkzaamheden

Zo is het voor mensen achter een rollator of in een rolstoel nagenoeg onmogelijk om in café Aod Thoear te gaan stemmen, schrijven regionale media woensdag. Weliswaar zijn er door de aannemer drie verkeersregelaars ingezet om de mensen de weg te wijzen, maar wie slecht ter been is bedenkt zich wel drie keer, aldus De Limburger.