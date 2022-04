Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Genk VIDEO: Everzwij­nen paraderen door centrum van Genk: “Ze vinden dit jaar in de natuur totaal geen voedsel”

Hoe zou het nog zijn met de everzwijnen in Genk? Ze zijn er in elk geval nog steeds want in de nacht van dinsdag op woensdag kon een buurtbewoner vijf everzwijnen op een rij filmen in het centrum van Genk.

