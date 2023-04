Een van de laatste nog levende Engelandvaarders Leo Hendrikx (99) overleden

Genk LABIOMISTA pakt uit met nieuwe sculpturen en... zebra’s

Vanaf zaterdag 1 april opent LABIOMISTA in Genk weer de deuren. Op het domein in Zwartberg pakken kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk dit jaar uit met nieuwe sculpturen, evenementen én ook nieuwe bewoners: de zebra’s achteraan in het park.