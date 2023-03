Echtgenote van vermoorde ‘Witte’ van de Sande opgepakt: probeerde haar man twee keer te vergiftigen

Van de Sande werd in juli 2022 samen met zijn nicht Marly Schapendonk neergeschoten door Eric V., de ex van Schapendonk. De feiten gebeurden in haar woning in Kinrooi. Momenteel zit de vrouw van van de Sande, Debby v.d.V. zelf in de cel omdat ze geprobeerd zou hebben haar man te vermoorden. De Nederlandse politie startte in augustus 2022 een onderzoek nadat ze hierover informatie hadden ontvangen. V.d.V. zou in 2021 en 2022 tenminste twee keer hebben geprobeerd haar man te vergiftigen, mogelijk als gevolg van relatieproblemen.