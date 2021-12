Duo slaat dakloze man (74) in elkaar omdat hij geen geld voor hen heeft: twee verdachten opgepakt

Bree / Maaseik Maaseik en Bree maken afspraken over ‘pensioen­bom’ van voormalige ziekenhuis

De steden Bree en Maaseik brachten in de jaren negentig hun statutair ziekenhuispersoneel onder in het MCNOL. In 2000 ging MCNOL in vereffening nadat het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) werd opgericht. Dit ‘MCNOL in vereffening’ zou wel blijven instaan voor de pensioenen van deze personeelsleden. In 2018 was de pot leeg. De steden moesten de pensioenen dus rechtstreeks betalen. In april 2020 werd een vonnis geveld en nu hebben de steden zelf ook een overeenkomst bereikt.

10 december