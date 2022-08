De mooiste plekjes van het Maasland ontdekken op de fiets tijdens Maaslandse Gordel

Landelijke Gilde Kinrooi en Landelijke Gilde Rotem zorgen op 28 augustus samen voor een hoogdag voor Maaslandse fietsers. Deelnemers vertrekken vanuit Kinrooi of Rotem voor fietstochten van 20, 40 of 60 kilometer. Via beide routes ontdek je verschillende unieke Maaslandse bezienswaardigheden zoals geitenboerderij Kinrooi Geit, Mekano Play, een bedrijf dat houten speeltuigen maakt en Steengoed Grindmaatschappij, waar je kan leren over de ontgrinding van maasgrind. Op de startplaats in Kinrooi wordt in de namiddag ook muzikale animatie en kinderanimatie voorzien.