Dakloze Willy (74) over gewelddadige overval in Kinrooi: “Hopelijk doen ze het nooit meer, maar boos ben ik niet”

Hasselt / Zoutleeuw Na de droom meteen de ontnuchte­ring: Mike (21) moet thuisblij­ven van F1-spektakel na coronabe­smet­ting

De 21-jarige Mike Hahn uit Zoutleeuw vertelde donderdag in onze krant nog over zijn blitzcarrière in de Formule 1 en zijn afreis naar Abu Dhabi voor een stukje sportgeschiedenis. Helaas strooit een coronabesmetting nu roet in het eten. Mike testte positief bij zijn vertrek. “Dat is erg jammer ja...”, zucht hij wanneer we hem horen. “In plaats van ter plekke, moet ik nu van thuis uit werken. Ik zal de wedstrijd dus niet vanop de eerste rij live, maar vanachter de televisie moeten volgen. Ook dergelijke tegenslagen horen er helaas bij.”

10 december