Camping ontruimd na vinden van bom bij graafwerken

Hasselt VKW Limburg brengt cijfers van Limburgse TOP 500-bedrijven in kaart na moeilijk coronajaar: “Vooral export blijft zorgenkind”

14 september De nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven van VKW Limburg is bekend. Daarin komen de de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg aan bod, ditmaal vrij toegetakeld door de coronapandemie. Zo namen zowel de omzet, de export als de rendabiliteit van deze bedrijven een flinke duik in 2020.