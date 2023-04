Buurtbewoner probeert man (58) te reanimeren na aanrijding, maar hulp mag niet baten: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Duurzame modeshows bewonderen, ‘preloved’ kleding scoren of zelf leren borduren: zo viert Hasselt de Fashion Revolution Week

Van 22 tot 29 april staat Hasselt opnieuw in het teken van de Fashion Revolution Week. Daarmee zet de stad de nood aan een meer eerlijke, veilige, milieuvriendelijke én transparante mode-industrie in de kijker. Weliswaar op een interactieve manier, want een hele week lang kunnen modeliefhebbers en fans van tweedehandsparels deelnemen aan tal van activiteiten. Te veel om uit te kiezen? Onze redactie helpt je op weg met 5 leuke tips.