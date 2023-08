ECRU onder­steunt troost- en rouwinitia­tie­ven: “Budget van 20.000 om mee te werken”

ECRU, de intergemeentelijke samenwerking voor cultuur en cultureel erfgoed in Midden-Limburg is op zoek naar activiteiten rond troost- en rouwcultuur. Met TROOSTKRACHT wil de organisatie projecten rond rouw en verlies onder de aandacht brengen en steunen. “In totaal is er 20.000 euro aan subsidie beschikbaar”, zegt An Moons, ECRU-voorzitter.